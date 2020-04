Schule Thunstetten-Bützberg – Es braucht mehr Zeit für die Planung Der Gesamtkredit für die Schulraumplanung kommt erst im Herbst an die Urne. Nicht wegen Corona, sondern weil die Abklärungen länger dauern. Immerhin: Einige Fragen sind mittlerweile geklärt. Sebastian Weber

Auf der Schulanlage im Byfang soll bis im Sommer 2022 ein Neubau entstehen. Foto: Marcel Bieri

In Thunstetten-Bützberg wird seit Anfang Jahr an der Schulraumplanung gearbeitet. Dies nachdem die Gemeindeversammlung im Dezember den entsprechenden Kredit genehmigt hatte. Der ursprüngliche Zeitplan hatte vorgesehen, bereits im Februar allenfalls erste Varianten für den geplanten Neubau im Byfang vorzustellen. Am 17. Mai wäre die Urnenabstimmung erfolgt.