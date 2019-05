Erster Kranzfestsieg für Martin Rolli

Am Ende durften zwei Schwinger feiern: Benjamin Gapany (La Gruyère) und Martin Rolli (Riggisberg). Den Schlussgang entschied Gapany nach wenigen Sekunden für sich. Rolli hatte sich aber zuvor einen derart grossen Vorsprung verschafft, dass er punktgleich zum Co-Sieger ausgerufen wurde.

Der 29-Jährige holte sich seinen ersten Sieg an einem Kranzfest, seinen 21. Kranz insgesamt. Und der musste hart erarbeitet werden. Rolli setzte sich unter anderm gegen die starken Südwestschweizer Vincent Roche und Lario Kramer – den Sieger auf dem Stoss 2018 – durch.

Von Weissenfluh erbt

Sechs Gäste aus dem Kanton Bern waren in Heitenried mit von der Partie. Nebst Rolli brillierte Fabian Staudenmann (Guggisberg) mit Rang 2. Und auch für Fritz Ramseier (Süderen) reichte es zu begehrtem Eichenlaub. Den Kranz um einen Viertelpunkt verpasste hingegen Christian Gerber (Röthenbach).

Zwei Sieger in Heitenried, ein lachender Dritter in Reichenbach. Am Hallen-Regionalfest zum 100-Jahr-Jubliäum des lokalen Schwingvereins gab es im Schlussgang zwischen Patrick Gobeli (Matten/St. Stephan) und Curdin Orlik (Rubigen) keinen Sieger. So erbte Kilian von Weissenfluh (Hasliberg) den Tagessieg.

Der 22-Jährige feierte den zweiten Regionalfestsieg seiner Karriere. Bereits früh fiel Kilian Wenger (Horboden) aus der Entscheidung. Er kam in den ersten beiden Gängen gegen Orlik und Josias Wittwer (Reichenbach) zu keinem Resultat. Am Ende reichte es dem Schwingerkönig 2010 zum fünften Rang.