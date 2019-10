Erste Wahl auf dem zweiten Bildungsweg

Bevor das Gespräch beginnt, entschuldigt sich Ulisses Garcia. Er müsse noch rasch in die Garderobe. Ein paar Minuten später kommt er mit einem Regenerationsdrink in der Hand zurück.

Es ist Dienstagmittag im Stade de Suisse, eine anstrengende Zeit beginnt. Heute empfangen die Young Boys Feyenoord in der Europa League, am Sonntag Thun in der Liga, am Mittwoch den FC Zürich im Cupachtelfinal. Bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November wird der Meister 6 Partien in 19 Tagen bestreiten.