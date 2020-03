Hofspielgruppe in Auswil – Erlebnisreise auf dem Bauernhof Mit ihrer neuen Hofspielgruppe in Auswil will Franziska Hirschi ab Sommer eine Lücke schliessen. Einen Tag der offenen Tür musste sie wegen des Coronavirus jedoch absagen. Yanick Kurth

Franziska Hirschi eröffnet auf ihrem Bauernhof eine Hofspielgruppe, Ihr Mann Marc Hirschi unterstützt sie im Hintergrund. Foto: Marcel Bieri

Woher stammt die Milch? Was macht der Bauer auf dem Feld? Was fressen die Schweine? Auf all diese Fragen sollen Kinder zwischen drei und fünf Jahren in der Hofspielgruppe Auswil eine bezugsnahe Antwort erhalten. Im kommenden August nämlich wird Franziska Hirschi ihre eigene Hofspielgruppe eröffnen. Und zwar direkt vor der Haustüre – auf dem eigenen Bauernhof.