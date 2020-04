Besser, als budgetiert – Erfreuliche Jahresrechnung für Lützelflüh Die Gemeindeversammlung von Lützelflüh wurde in den Herbst verlegt. Klar ist aber schon jetzt: Dank mehr Steuererträgen und Minderaufwänden schliesst die Gemeinderechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss ab. Marco Spycher

Die Gemeinderechnung Lützelflüh weist 2019 einen Ertrag von fast 288’000 Franken auf. Foto: Thomas Peter

Auch in Lützelflüh wird die Gemeindeversammlung verschoben. Der Gemeinderat hat beschlossen, die ursprünglich auf den 25. Mai angesetzte Gemeindeversammlung auf den Montag, 7. September, zu verlegen. Sollten zu diesem Zeitpunkt die Massnahmen des Bundesrats immer noch keine Gemeindeversammlung zulassen, würden die Geschäfte an der Herbstversammlung vom 23. November traktandiert, heisst es in einer Medienmitteilung. Nebst der Gemeinderechnung 2019 sind vier weitere Traktanden geplant: die Änderung des Organisationsreglementes, ein neues Reglement für Urnenwahlen und -abstimmungen, ein neues Reglement für SF Grabunterhalt und die Kenntnisnahme der Kreditabrechnung zur Sanierung des Gemeindehauses.