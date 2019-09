Erfolg auf Bestellung

Fachleuten wie Rapp geht es um die letzten Prozente bei der Gewinnoptimierung; wenn die Karte zwar fehlerfrei, aber noch nicht optimal ist. Und dafür hat er sieben konkrete Tipps. Wieso sieben? Das sei wie bei jeder Kategorie auf einer guten Speisekarte: Bis zu sieben Punkte könne der Mensch sich gut merken, danach verliere er den Überblick.

1. Die Gerichte müssen stimmen

Bei uns werden die Gerichte oft nur in die sehr gut und in die weniger gut laufenden eingeteilt. Das klassische Menu Engineering ist differenzierter, es kennt vier Kategorien an Gerichten: «Stars, puzzles, plow horses and dogs», also Stars, Geduldsspiele, Zugpferde und Hunde. Konzentrieren sollte man sich als Gastronom auf die ersten beiden, denn sie sind lukrativ. «Stars» sind Steaks in Steakhäusern oder Margaritas beim Mexikaner – Gerichte und Getränke, die populär sind. Sie müssen ausfindig gemacht und auf der Karte hervorgehoben werden, damit sie noch öfter verkauft werden. «Ein Merkmal der ‹Stars› ist, dass Gäste auf sie nicht preissensibel reagieren. Man kann den Preis erhöhen, Leute werden weiter in Scharen hereinströmen und sie kaufen», so Rapp. Die «Geduldsspiele» werden selten verkauft, bringen aber viel Profit: Hummer etwa. «Bei diesen Gerichten kann man den Preis etwas senken, um mehr zu verkaufen.» Die «Zugpferde» wiederum locken die Kunden in den Laden. Salamipizza zum Beispiel oder ein Salat-und-Suppe-Mittagsangebot für 9.90 Franken. Nicht besonders rentabel, aber streichen darf man diese Gerichte nicht. Und dann gibt es noch die trägen «Hunde»: wenig Marge und selten nachgefragt. Die sollten von der Karte fliegen.

2. Die Preise müssen zum Lokal passen

Jede Art der Preisgebung hat Wirkung auf die Gäste. Der Trick sei, die richtige zu wählen, sagt Rapp: «Preise, die auf 99 Cent enden, sind schwierig. Sie wirken schnell so, als würde der Gast übers Ohr gehauen, der Anbieter erscheint nicht vertrauenswürdig.» Preise auf 95 Cent seien schon netter, sie suggerierten: Komm rein, hier wirst du glücklich. «Aber bitte nicht in Hotels, dort wirkt das billig.» Preise, die auf .00 enden, sagen dagegen: Wir sind cool. Solche Preise wirken auch immer etwas versnobt, was aber in manchen Läden ein Vorteil sein kann. Noch cooler sind Preise, die gar keine Cent- oder Rappenangaben haben. Nur «15», das wars.

3. Dollar-, Euro- und Franken-Zeichen stören nur

Ob ausgeschrieben oder als Zeichen, Währungsangaben erinnern den Gast an «the pain of paying» – den Schmerz des Zahlens und werden daher immer zuerst gestrichen. Studien zeigen, dass Gäste mehr konsumieren, wenn Währungsangaben fehlen. Zudem ist es besser, wenn Preise nicht rechtsbündig untereinander stehen, sondern direkt nach der Beschreibung des Gerichts. So ist es schwieriger, Essen anhand des Preises auszusuchen. Rapp ist für Karten ohne Preise, wie es sie in den USA etwa in Countryclubs gibt oder in Europa in erlesenen Restaurants. «In Frankreich etwa gab es lange Ladykarten, die sollte man wiederbeleben – natürlich ungegendert.»

4. Der Gast darf nie überfordert sein

Drei Posten pro Kategorie sind perfekt, die kann der Gast auf einen Blick erfassen, etwa drei Spezialdrinks. Bis zu sieben Posten pro Kategorie sind in Ordnung, dann wird es zu viel. Der Kunde sollte nie überfordert werden. «Mein grösster Flop war, als ich bei einer mexikanischen Kette mehr Aufmerksamkeit auf die Fajitas lenken wollte», erzählt Gregg Rapp. «Ich habe die ganze Geschichte über diese Spezialität gelernt: zum Beispiel, dass die Rancher früher statt eines Gehalts ein Stück Kronfleisch vom Rind bekamen. Dann habe ich das alles oben auf die Karte geschrieben.» Das Ergebnis? Die Fajitas wurden weniger verkauft als zuvor. Zu viel Historie. Rapp platzierte die Anekdoten dann unterhalb der Fajitas auf der Karte. «So rum hat es funktioniert!»