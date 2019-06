Er ist wieder da

Von Philipp Tingler (publiziert am Sun, 02 Jun 2019 03:00:20 +0000)

„Mephisto“ ist wieder da, meine Damen und Herren. Gerade jährte sich der Todestag Klaus Manns zum siebzigsten Mal, und aus diesem Anlass gibt es nun eine Neuedition seines berühmtesten Romans, gestaltet nach der Erstausgabe, die 1936 im Amsterdamer Exilverlag Querido erschien. „Mephisto“ ist das Porträt eines Mitläufers und Karrieristen im Dritten Reich, des Schauspielers Hendrik Höfgen. Höfgen geht einen Teufelspakt ein, verrät seine Menschlichkeit und endet als „Affe der Macht“, als ein „Clown zur Zerstreuung der Mörder“. Die Figur des Hendrik Höfgen trägt unverkennbar manche Züge des seinerzeit berühmten Schauspielers Gustaf Gründgens. Das Buch ist jedoch kein Schlüsselroman, wie der Autor stets betonte, sondern ein zeitkritisches Panorama der Zustände im Aufstieg der Nazi-Diktatur. Klaus Mann sah im Komödianten Höfgen das Symbol „eines durchaus komödiantischen, zutiefst unwahren, unwirklichen Regimes“, wie er in seiner Autobiographie schrieb. „Mephisto“ wurde in Nazi-Deutschland verboten und verschlungen; auf Betreiben von Gründgens’ Adoptivsohn wurde der Roman 1966 auch in der Bundesrepublik gerichtlich verboten. Hier sind fünf Gründe, die Geschichte dieser Teufelsverschreibung heute (wieder) zu lesen: