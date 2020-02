Fasnacht Langenthal – Er hätte den Fasnächtlern den Weg weisen sollen «Mir lüüchte» – getreu dem Motto dekorierte die Langenthaler Bärenbande auch heuer den Onyx-Kreisel. Gefeiert wird in der Stadt wegen des Coronavirus allerdings kaum.

Da kommt ein Gefühl von Strandferien auf: Die Langenthaler Bärenbande hat einen eindrücklichen Leuchtturm aufgebaut. Bild: Marcel Bieri

Eine richtige Fasnacht wird es dieses Jahr wegen des Coronavirus in Langenthal zwar nicht geben. Doch das konnte die Bärenbande ja nicht wissen. Deshalb schmückte sie wie jedes Jahr am Donnerstagabend den Onyx-Kreisel an der Aarwangen-/Waldhofstrasse. Ein beeindruckender, siebeneinhalb Meter hoher Leuchtturm ziert jetzt den Kreisel.