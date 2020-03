Mikrobrauerei in Bätterkinden – Er braut Cidre aus dem Emmental Walter Bühler stellt aus seinen Äpfeln ein Getränk her, das manchem französisch vorkommen mag. Vor sechs Jahren kam der Bätterkinder auf den Geschmack von Cidre. Regina Schneeberger

In seinem Keller stellt Walter Bühler sauren Most und Cidre her. Fotos: Beat Mathys

Nun steht nur noch der letzte Schritt in der Produktion des Cidre an: Walter Bühler beklebt in seinem Keller die Flaschen mit golden verzierten Etiketten. Stück für Stück wandern sie danach in die Harasse. Wie einstudiert kommt Tochter Anouk die Treppe runtergerannt. «Kann ich ein Glas Most haben?», fragt die 5-Jährige ihren Vater. Sie meint natürlich den süssen und nicht den vergorenen in den Flaschen.