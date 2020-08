Das sagt Rösti zur neuen SVP – «Entspricht nicht den demokratischen Gepflogenheiten» Albert Rösti, Präsident der SVP Schweiz, bedauert, dass der Fall Madeleine Amstutz in der Öffentlichkeit breitgetreten wird.

Albert Rösti, Präsident der SVP Schweiz. Foto: PD

Wie die Sigriswiler Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz am Montag bekannt gab, tritt sie mit der neu gegründeten Partei SVP Sigriswil 2020 bei den Gemeindewahlen am 27. September an. Albert Rösti, Präsident der SVP Schweiz und Gemeindepräsident von Uetendorf, hält sich mit Aussagen zur gespaltenen SVP Sigriswil zurück. «Es ist schade, dass diese Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit ausgefochten werden muss», sagt er.

Obschon er bisher keine ähnliche Begebenheit innerhalb der SVP erlebt habe – Einfluss auf die nationale Politik habe der Vorfall nicht. «Ich finde das Vorgehen allerdings nicht richtig. Es entspricht sicher nicht der demokratischen Gepflogenheit, gleich eine neue Partei zu gründen, weil man mit den Wahlnominationen nicht einverstanden ist», sagt Rösti.

jzh