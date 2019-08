Endlich besser schlafen

***

Die Folgen



Wer dauerhaft nicht zur Ruhe kommt, hat ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neigt zu Übergewicht, auch das Immunsystem wird geschwächt. Ausserdem sind Mitarbeiter weniger produktiv, wenn sie unausgeschlafen sind. Laut einer Studie aus Deutschland verliert die deutsche Wirtschaft dadurch 1,65 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich auf 1,56 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – das entspricht etwa 54 Milliarden Euro. Unter Schlafentzug lässt das Urteils- und Reaktionsvermögen nach, das Risiko für Fehler, Verkehrs- und Betriebsunfälle (und damit Ausfällen am Arbeitsplatz) steigt.

«Der Roboter ist dann da, wenn der Stress am grössten ist: in der Nacht.»Julian Jagtenberg, Mitgründer des Start-ups Somnox

Das britische Start-up Podtime will daher den Mittagsschlaf zurück ins Büro bringen. Gründer und Designer Jon Gray entwickelte vor acht Jahren eine weisse Schlafröhre, Pod genannt. «Wir wollten eine Lösung finden, wie man Müdigkeitslevel senken und seine Leistungsfähigkeit erhalten kann», erklärt Podtime-Chef Paul Grindrod. Die rund 2,20 Meter lange und 1,20 Meter tiefe Röhre kostet bis zu knapp 6000 Franken. Innen liegt eine Matratze, die Luftzufuhr wird über Klappen reguliert. Inzwischen hat das Start-up mehrere Hundert Pods in 19 Länder verkauft. Kunden sind Firmen, Universitäten, Flughäfen, Datencenter, sogar eine Helikopterbasis in der Antarktis. «Gerade verhandeln wir mit sechs britischen Krankenhäusern. Sie möchten die Pods für gestresste Assistenzärzte kaufen, damit diese während ihrer Schichten ein wenig Ruhe finden können», so Grindrod.

Die Ursachen



Gegen eine Pause im Liegen spricht sicherlich nichts, es gibt genügend Studien, die ein Nickerchen von bis zu 20 Minuten empfehlen. Doch erstens gilt das nicht für Insomnie-Kranke, es brächte ihren Schlafrhythmus zusätzlich durcheinander. Und zweitens wäre die Frage interessanter, was Arbeitnehmer wirklich müde macht. Das können körperliche Ursachen sein: Atemaussetzer (Apnoe) etwa, Durchblutungsstörungen, hormonelle Schwankungen. Häufig sind es aber soziale Belastungen, etwa ein Todesfall in der Familie, Stress, finanzielle Sorgen, Schichtarbeit.

Die Gründer des Start-ups Somnox aus dem niederländischen Delft haben dagegen einen kleinen, nierenförmigen Schlafroboter entwickelt. Er wird wie ein Kuscheltier mit ins Bett genommen, passt sich der Atemgeschwindigkeit seines Nutzers an, senkt sie langsam ab und erleichtert so das (Wieder-)Einschlafen. Derzeit noch als Wellness-Gadget auf dem Markt, soll der Roboter nun auch klinisch getestet und als Medtech-Produkt verkauft werden. «Unsere Zielgruppe sind Menschen, die wegen zu viel Stress Schlafprobleme haben, aber keine Schlafmittel nehmen wollen», sagt Mitgründer Julian Jagtenberg. 3500 Roboter hat die Firma bislang verkauft. Während Tracker und Apps nur ein Problem dokumentieren, biete Somnox eine Lösung, sagt Jagtenberg: «Damit bekämpfen wir nicht die Ursache. Aber der Roboter ist dann da, wenn der Stress am grössten ist: in der Nacht.»