Corona-Pause (18) – Eins auf die Ohren! Ja, es gibt auch anderes zu hören als die Nachrichten: Wir stellen vier Podcasts vor, die dank Corona entstanden sind. Flavia Von Gunten

Kopfhörer aufsetzen und loshören. Foto: Getty Images/iStockphoto

Und noch mehr Podcasts! Es ist ja nicht so, dass es von ihnen noch zu wenig gäbe. Gefühlt, platziert jeder zweite Freundeskreis seine Plaudereien auf iTunes und Spotify. Wegen Corona vergrössert sich das Angebot weiter. In der Krise tauchen neue Fragen auf, die vor Publikum diskutiert werden müssen, und wer sein Geschäft schliessen muss, kann zumindest im Gehör der Kundschaft präsent bleiben.

Freundschaft in Zeiten der Corona

Sie waren die Ersten. Am Tag eins des Schweizer Lockdowns nahmen Yvonne Eisenring und Dominik Widmer Folge eins von «Freundschaft in Zeiten der Corona» auf. Der Name ist Programm: die Journalistin und der Radiomoderator sind seit etwa zehn Jahren eng befreundet, und diese Vertrautheit strahlen ihre via Videotelefonie geführten Gespräche aus. Es sind lockere Plaudereien über alltägliche Corona-Probleme, Anekdoten aus ihrer Vergangenheit und beiläufige Witzeleien. Pro Tag gibt es eine Folge, ab Nummer zwei ist immer ein Gast dabei. Zum Beispiel Sexologin Dania Schiftan, die verrät, ob Corona für mehr Babys oder mehr Trennungen sorgt. Die Auflösung gibts in Folge 14.

«Freundschaft in Zeiten der Corona» ist verfügbar auf Soundcloud und Spotify.

Gaffeepouse

Die Türen des Bernisch Historischen Museums sind geschlossen, die Wissensvermittlung läuft weiter. Und zwar über die Ohren. Jeden Donnerstagmorgen geht eine neue Folge der «Gaffeepouse» online. Das Konzept: Expertinnen und Experten des Museums unterhalten sich per Telefon mit einer Person des Kommunikations-Teams über aktuelle Projekte. Thema der ersten Folge ist «Dating und Gossip in Versailles», geplant sind Episoden zu Alpenüberquerungen vor 5000 Jahren und der Pest-Pandemie im Mittelalter. Rund acht Minuten dauert eine Sendung, schön abgestimmt auf den Genuss einer Tasse Kaffee, oder zwei.

«Gaffeepouse» ist verfügbar auf Spotify oder der Website des Museums.

Neulich bei Schauspielers ...

Milva Stark und Diego Valsecchi sind nicht zu beneiden. Ihr WLAN streikt, und für die Fastenzeit haben sie sich ein Alkoholverbot auferlegt. Arbeit haben die beiden im Moment auch keine. Stark ist Teil des Schauspiel-Ensembles von Konzert Theater Bern (lesen Sie hier ein Porträt über sie), Valsecchi als Schauspieler in der freien Szene unterwegs. Bis Ende April sind all ihre Vorstellungen abgesagt. Statt Netflix zu gucken, nimmt das Ehepaar darum einen Podcast auf (und trinkt alkoholfreies Bier dazu). Sie quatschen über Beobachtungen im Supermarkt (Klopapier, Husten) oder den «absoluten Totalwahnsinn», der eintritt, wenn sie keine 30 Minuten alleine verbringen können. Lustig und erfrischend.

«Neulich bei Schauspielers …» ist verfügbar bei Apple Podcasts und auf Spotify.

GK Podcast

The Show Must Go On (Line)! So lautet das Motto des «GK Podcast», den das Berner Kulturzentrum Gaskessel anbietet. Wobei «Podcast» kaum der präzise Begriff für das Gebotene ist. Gespräche oder gar Informationsvermittlung findet hier nicht statt. Dafür gibts Musik pur. Die Folgen dauern zwischen dreissig Minuten und zwei Stunden und lullen uns ein in atmosphärische Klänge. Lautsprecher (oder nachbarschaftsfreundlicher: Kopfhörer) aufdrehen und durch die Wohnung tanzen. Corona-Pause garantiert!

«GK Podcast» ist verfügbar bei Soundcloud und auf der Website des Gaskessels.