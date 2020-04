Corona-Pause (20) – Einen Quarantini, bitte! Die Corona-Krise bekommt der Stadtberner Apérokultur nicht besonders. Beim «social distance drinking» frönen wir dennoch einem Feierabenddrink mit Freunden. Claudia Salzmann

Während wir ansonsten «social drinking» machen, praktizieren wir jetzt «social distance drinking»: Apéro übers Telefon. Foto: Michael Hugi

Warum gehen wir in Bars? Und warum wollen wir in volle Bars? Wegen der Menschen natürlich. Genau das können wir derzeit nicht. Als durchaus passabler Ersatz dient ein Apéro per Telefon oder Videochat. Nebst dem Handy braucht man Akku, Aufladekabel, Alkohol oder für Abstinenzler Apfelsaft.

Die erste Person, mit der ich einen solchen Apéro veranstalte, ist meine älteste Freundin. «Super Idee, aber ich muss zuerst Bier kaufen gehen», sagt sie. Eine Stunde später und als die Sonne fast weg ist, ist sie endlich am Start. Nach anderthalb Stunden Quatschen müssen wir zugeben, dass wir uns am Telefon aufmerksamer zuhören als in einer Kneipe. Dort werden wir von zackigen Kellnern oder schönen Zeitgenossen abgelenkt.

Der zweite Apéro will nicht recht in die Gänge kommen, da mein Date zuerst noch Kartoffeln rüsten muss. Dann merke ich, wie schnell sie Bier trinken kann, das Glas ist schon halb leer. Plötzlich ist ihre Nichte im Bild, ich merke, wie ich mich freue. Im Normalfall lerne ich nur schon berufsbedingt pro Woche so 10 Leute kennen, derzeit blättere ich mich mehrheitlich durch mein Telefonbuch. Genau deshalb erfreue ich mich am Kontakt zu einem fremden Kind.

Die dritte Verabredung wird zum Erfolg: Mit einer Freundin, die dringend sozialen Kontakt braucht, da sie Liebeskummer hat. Zwar wohnt sie mit ihrem jugendlichen Sohn zusammen. Auf ihn ist aber kein Verlass, er ist zu beschäftigt mit seinem eigenen Leben, und sie vereinsamt buchstäblich. Wir reden vier Stunden und 44 Minuten lang, ohne die Zeit zu spüren. Mein Partner ist längst im Bett, und ich sitze in der Nähe der Steckdose. So lange hing ich seit meiner Jugend nicht mehr an der Strippe.

Angenehm ist der leere Terminkalender, doch wer ein telefonisches Feierabendbier machen möchte, der muss trotzdem planen: Dass die Kinder im Bett sind, der Kühlschrank voll ist und der Lieferdienst die Einkäufe zugestellt hat. Steigerbar ist das Zweiergespräch mit mehreren Teilnehmenden über eine Videokonferenz oder auch über die Applikation Zoom, bei der man die Gesichter sieht und so ein wenig Partystimmung hinbekommt. Und freilich braucht es dazu auch einen anständigen Drink. Wie wärs denn mit einem Quarantini?