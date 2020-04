100 Jahre Coiffeur Bieri – Eine schnittige Familie Das Coiffeurgeschäft Bieri in Trubschachen gibt es seit einem Jahrhundert. Margrit Hofer-Bieri und ihr Bruder Peter Bieri führen das Unternehmen in der vierten Generation. Zum Familienbetrieb gehört auch eine Filiale in der Stadt Bern. Jacqueline Graber

Die Geschwister Peter Bieri und Margrit Hofer-Bieri absolvierten beide zuerst eine Handelsschule. Erst danach haben sie sich für den Coiffeurberuf entschieden. Foto: Brigitte Mathys

Zahlreiche Politiker gehören zu ihrem Kundenstamm. Auch Alt-Bundesrat Didier Burkhalter liess sich, als er noch in Bern regierte, im Coiffeurgeschäft von Margrit Hofer-Bieri und ihrem Bruder Peter Bieri einen schicken Haarschnitt verpassen. Obwohl die Geschwister das Geschäft in der Nähe des Bundeshauses zusammen betreiben, sind sie nie zur selben Zeit anwesend. Wenn Margrit Hofer in Bern ist, arbeitet ihr Bruder in Trubschachen – oder umgekehrt. «Dieser Wechsel bringt uns Abwechslung», sagt Peter Bieri. Mit Abwechslung meint er nicht per se die Frisur, denn dort gebe es kaum Unterschiede zwischen Land und Stadt. «In Bern ist es immer eine Spur hektischer. Und im Emmental haben wir viele langjährige Stammkunden», sagt Peter Bieri, der in Trubschachen aufgewachsen ist. Einen grossen Teil ihrer Kindheit haben die Geschwister in dem Haus verbracht, in dem seit Frühling 1920 die Familie Bieri Haare schneidet. «Die Jubiläumsfeier ist leider dem Coronavirus zum Opfer gefallen», bedauert Peter Bieri.