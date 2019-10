Eine Rebellion tarnt sich als buntes Festival

Hunderte Festnahmen in London und Amsterdam

Die Klimaproteste in Berlin sind Teil einer weltweiten Aktion: Die Organisation Extinction Rebellion hat für die nächsten Tage in vielen Städten Störaktionen angekündigt. Anders als die Bewegung Fridays for Future um Greta Thunberg ist Extinction Rebellion bereit, gegen Gesetze zu verstossen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Legale Demonstrationen und parlamentarische Prozesse hätten in den vergangenen 30 Jahren nicht zu den nötigen Veränderungen im Klimaschutz geführt, so die Organisation.

In Amsterdam nahm die Polizei am Montag etwa 50 Demonstranten bei einer Blockadeaktion in Gewahrsam. Sie hatten am frühen Montagmorgen eine wichtige Durchgangsstrasse versperrt. In London legten Teilnehmer des Klimaprotests teilweise den Verkehr lahm. Über 200 Menschen wurden festgenommen. (red/sda)