Kein Brienzersee-Rockfestival – Eine Premiere, auf die niemand stolz ist Auch das Rockfestival am Brienzersee fällt dem Coronavirus zum Opfer. Erstmals seit der ersten Austragung vor 32 Jahren. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Hans Urfer

Fredi Bieri, OK-Präsident des Brienzersee-Rockfestivals, hielt am Donnerstagmorgen erstmals den Programmflyer für das Rockfest 2021 in die Kamera. Das Festivalgelände wurde in diesem Jahr zum öffentlichen Parkplatz. Foto: Hans Urfer

Bei prächtigem Wetter stand Fredi Bieri am Donnerstagmorgen etwas verloren auf jenem Gelände, wo bereits 32-mal das Brienzersee-Rockfestival stattgefunden hat. «Es ist, wie es ist», kommt dem Festival-OK-Präsidenten über die Lippen, und er verzieht dabei keine Miene. «Wir können zwar nichts dafür, dass erstmals in der Geschichte unseres Events kein Rockfest durchgeführt werden kann, trotzdem tut es sehr weh», sagt Bieri.

Andrerseits war Bieri nach eigenen Angaben «auch froh», dass der Bundesrat Ende April das Ende Februar beschlossene Verbot für Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis Ende August verlängerte. «Somit war die Zeit der Unsicherheit vorbei. Denn wir hatten uns bis dahin schon Gedanken gemacht, ob wir die Vorarbeiten fürs Rockfest 2020 intensivieren sollten, und haben uns gefragt, ob die Festivalbesucher angesichts der Corona-Situation kommen würden und ob gerade die internationalen Bands überhaupt in die Schweiz einreisen könnten», gibt OK-Präsident Bieri zu bedenken.

«Ein komisches Gefühl»

«Es tönt etwas komisch, aber der Bundesratsentscheid vom April war das Beste, was uns passieren konnte», sagt Bieri und fügt an: «Von diesem Zeitpunkt an wussten wir, dass wir fürs nächste Jahr planen müssen.»

«Dass es nicht unsere Schuld ist, ist ein Trost, aber ein schwacher.» Fredi Bieri, OK-Präsident Brienzersee-Rockfestival

Nun, da die eigentlichen Festivaltage (7. bis 9. August) anstünden, beschleiche ihn schon ein komisches Gefühl. «Ich bin der erste Präsident, der diesen Event absagen musste. Dass es nicht unsere Schuld ist, ist ein Trost, jedoch ein schwacher und macht es nicht besser.»

Blick aufs Gelände des Brienzersee-Rockfestivals. Ein Bild, das es in diesem Jahr nicht geben wird. Foto: Archiv BOM

Gleiches Line-up 2021

Was die Rückerstattung gekaufter Tickets angeht, hat der OK-Präsident bis jetzt keine Anfragen erhalten respektive habe sich niemand gemeldet, der sein Geld zurückforderte. «Zum Zeitpunkt der Absage waren nur rund 150 Early-Bird-Billette verkauft worden, und diese sind auch fürs nächste Jahr gültig», sagt Bieri.

Apropos 2021: Fredi Bieri konnte erstmals bekannt geben, dass alle Bands, welche in diesem Jahr hätten auftreten sollen, für die nächste Ausgabe des Festivals zumindest mündlich zugesagt haben. «Das ist die beste Nachricht in dieser Woche», so Bieri.

Vor zwei Jahren: Die schwedische Glam-Rock-Band Eclipse füllte das Festzelt. Deren Landsleute H.E.A.T haben als Headliner für 2021 zugesagt. Foto: Archiv BOM

Er ist zuversichtlich, dass «obe am See» im kommenden Jahr das 33. Brienzersee-Rockfestival vom 6. bis 8. August stattfinden kann. Und somit einige Tage vor Festivalbeginn rund 20 Mann innert sieben Stunden das 3000 Personen fassende Festzelt aufstellen können. Auf jener Fläche, die die Gemeinde zum öffentlichen Parkplatz umgenutzt hat.

www.brienzerseerockfestival.ch