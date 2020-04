300 Jahre Barockschloss – Eine Perle im grossen Park 1720 wurde das Schloss Jegenstorf zu einem Landschloss umgebaut. Seine Geschichte ist eng mit einflussreichen Berner Patrizierfamilien verbunden. Hans Ulrich Schaad

Blick auf die Ostfassade: Der Teich mit dem Springbrunnen wurde nach alten Plänen neu gestaltet. Foto: Georges Lehmann

Albrecht Friedrich von Erlach war in jungen Jahren im Ausland unterwegs. Von diesen ausgedehnten Reisen brachte er viele Eindrücke und Ideen zurück in seine Berner Heimat. Von Erlach, der seine zahlreichen Orden gerne zur Schau stellte und deshalb im Volksmund «Stärnebrächt» genannt wurde, war auch prachtliebend. So beschreibt Murielle Schlup, Leiterin des Schlossmuseums Jegenstorf, jene Person, die für das heutige Aussehen des Schlosses verantwortlich ist, in der neusten Ausgabe der «Berner Zeitschrift für Geschichte».