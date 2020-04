Stadttheater Langenthal – Eine Lesung, ein Tanz und Corona Die neue Sendung aus dem Stadttheater hat einen vielversprechenden Namen: «Kultur statt Krise». Sie wurde am Wochenende zum zweiten Mal zum Publikum nach Hause ausgestrahlt und war krisenlastiger als erwartet. Sabine Gfeller

Matthias Kunz spricht mit dem Tänzer Granit Zuka über das Trainieren in Zeiten von Corona. Bildschirmfoto

Kultur braucht es in der Krise. Konzerte und Theater fallen weg. Wie wäre diese Zeit ohne Musik, ohne Bücher und ohne Filme zu überstehen? Nur schwer. Das Stadttheater Langenthal ist sich des kulturellen Bedürfnisses der Gesellschaft bewusst. Deswegen hat es eine digitale Serie gestartet, die den vielversprechenden Namen «Kultur statt Krise» trägt. Am Freitag wurde sie zum zweiten Mal aus dem Stadttheater in Echtzeit übertragen, mit zwei Gästen aus dem Oberaargau: Granit Zuka hat einen Bühnenauftritt, Urs Mannhart wird per Videoanruf zugeschaltet. Und Fans des Kabarettduos Strohmann-Kauz können sich freuen: Immer wieder werden Aufnahmen von ihnen eingeschaltet.