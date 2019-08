Eine Ikone lebt am Finanzmarkt weiter

Blackrock ist bislang vor allem dafür bekannt, bei sehr vielen grossen Aktiengesellschaften beteiligt zu sein. Mit Philipp Hildebrand, dem Ex-Präsidenten der Nationalbank, betreut ein Schweizer als Co-Vorsitzender in London institutionelle Anleger.

Wer darf an ihr verdienen? Diese Debatte entbrannte kurz nach Monroes Tod 1962. Foto: Michael Ochs Archives, Getty Images

Das New Yorker Unternehmen Authentic Brands Group kaufte im Jahr 2011 den Nachlass des verstorbenen Stars von Anna Strasberg, die diesen bis dato verwaltete. Strasberg ist die Witwe von Monroes langjährigem Freund und Lehrer Lee Strasberg, der 75 Prozent des Gesamtvermögen Monroes erbte. Die restlichen 25 Prozent gingen auf Monroes Wunsch an ihre Psychoanalytikerin.

Tatsächlich entbrannte jedoch bereits kurz nach Monroes Tod eine Debatte darüber, wer weiter an der schönen Blonden verdienen darf. Besonders die Frage, ob die Schauspielerin zum Zeitpunkt ihres Todes New Yorkerin oder Kalifornierin war, beschäftigten auch noch vierzig Jahre später mehrere Gerichte in den Vereinigten Staaten.

Der Name wird zur Marke

Auch in Europa läuft das Geschäft mit der Vermarktung von postmortalen Persönlichkeitsrechten. Markenrechtler schätzen den Umsatz auf mehrere Milliarden Euro. Persönlichkeitsrechte, sowie das Recht am eigenen Bild gehen nach dem Tod der Person an deren Erben über und dürfen von diesen kommerzialisiert werden. «Der Kommerzialisierung sind praktisch keine Grenzen gesetzt», sagt ein Markenrechtsanwalt. Das Bild einer Person könnte auf Werbeplakaten und Waschmittelverpackungen landen.

Personennamen wie Marylin Monroe können zudem zur Marke werden. Durch Eintragung oder Benutzung als solche, ist die Marke dann geschützt. Die Anmeldung eines fremden Namens ohne die Einwilligung des Namensträgers gilt jedoch als Verletzung des Namens- und Persönlichkeitsrechts und ist im markenrechtlichen Sinne als relatives Schutzhindernis anzusehen.