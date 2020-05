Spar- und Leihkasse Wynigen – Eine Generalversammlung im kleinen Rahmen Die Spar- und Leihkasse Wynigen AG hat an ihrer GV auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr und den tragischen Unfalltod der langjährigen Bankleiterin Margrit Friedli zurückgeblickt.

Die 90. Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Wynigen AG fand im kleinen Rahmen statt. Foto: Marcel Bieri

Die ausserordentliche Situation erforderte auch in Bezug auf die 90. Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Wynigen AG spezielle Massnahmen. So fand die GV lediglich in Anwesenheit des Verwaltungsratspräsidenten Martin Hug, der Vizepräsidentin Edith von Atzigen, des Verwaltungsrates Hans Christen und der beiden Geschäftsleiter Ivo Frauchiger und Christoph Eggimann statt. Per Telefonkonferenz waren die weiteren Verwaltungsräte sowie der leitende Revisor der Revisionsstelle zugeschaltet.