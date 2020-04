Neues Lokal in Burgdorf – Eine Bar für das Blackwell-Bier Die Bierbrauer Tobias und Samuel Aeschlimann haben Baupläne: Sobald Corona überstanden ist, wollen sie ihr Bier in einem eigenen Lokal ausschenken. Ursina Stoll-Flury

Tobias Aeschlimann, hier bei der Arbeit in der Blackwell Brewery, möchte sein Bier bald in einer eigenen Bar verkaufen. Foto: Christian Pfander

Seit acht Jahren brauen die Burgdorfer Brüder Samuel und Tobias Aeschlimann ihr eigenes Bier. Ihre Brauerei, die Blackwell Brewery, ist in einem Gebäude am Einschlagweg daheim, also nicht gerade mitten in der Stadt. Jetzt wollen die beiden näher zum Zentrum: An der Metzgergasse eröffnen sie bald eine eigene Bar für ihr Bier.