Klinik für Ski in Uetendorf – Ein Tüftler bringt 20’000 Bretter wieder auf die Pisten Seit 21 Jahren repariert David Rüegsegger Ski, Snowboards und Schlitten. Vor den Skiferien herrscht in seiner Werkstatt Hochbetrieb. Debora Stulz

Servicecenter Ski & Snowboard (SSS) Uetendorf: Der Tüftler David Rüegsegger weiss Rat, wenn Ski und Snowboards Schäden haben. Foto: Debora Stulz

In der Region und im ganzen Land stehen Skiferien an oder haben bereits begonnen. Im Untergeschoss des gelben Gebäudes der ehemaligen «Glasi» an der Glütschbachstrasse 2 in Uetendorf sind deshalb seit einigen Wochen Überstunden angesagt. David Rüegsegger, Besitzer des Kleinbetriebs Servicecenter Ski & Snowboard (SSS) Uetendorf, und seine Mitarbeiter reparieren Schneegleiter aller Art.