Ein Starökonom verteidigt Trumps rote Zahlen

Taleb hat als Börsenhändler ein Vermögen verdient und danach mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben. In einer ganzen Reihe von Tweets setzte er sich in den letzten Tagen für Trump ein – wenn auch nicht so, wie es dieser vielleicht gerne hätte. Denn für Taleb gehört das Scheitern zum unternehmerischen Risiko. Auf einen Firmengründer, der es geschafft habe, kämen 999, die Sardinen aus der Büchse essen müssten. Die Öffentlichkeit würde aber nur die Unternehmer wahrnehmen, die es geschafft hätten.

For every successful entrepreneur you hear about on TV, there are 999 failed one eating canned sardines for dinner. — Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) May 9, 2019

Es brauche echte Unternehmer, die ein Risiko eingingen und auch bereit seien, private Verluste zu erleiden. Sie würden Arbeitsplätze schaffen, von denen dann wiederum die ganze Gesellschaft profitiere. Besonders schlecht kommen bei Taleb die Firmenchefs von Grosskonzernen weg. Sie würden selbst ihre Haut nicht riskieren, hätten aber oft riesige Saläre und würden so das «System melken».

3) The CEO of the company is not the entrepreneur w/skin in the game, but often some acroparasite actor milking the system. — Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) May 8, 2019

Taleb vertritt die Ansicht, dass der Schutz vor einer neuen Finanzkrise noch nicht ausreiche. Noch immer würden viele Manager selbst kein Risiko tragen und die Gesellschaft für die potenziellen Verluste haften.

In der Vergangenheit hat sich Taleb öfter kritisch über US-Intellektuelle geäussert. Deswegen ist er aber noch lange kein Fan des US-Präsidenten. «Ich unterstütze keinen Präsidenten, sondern immer nur bestimmte politische Massnahmen», sagt er vor einigen Monaten dem «Handelsblatt». So hielt er damals Trumps aggressive Politik gegenüber dem Iran für ebenso falsch wie dessen unkritische Haltung gegenüber Saudiarabien. (jb)