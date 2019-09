Ein Sicherheitsnetz aus Schnürsenkeln

Vom Stadion abgesehen soll Ineos bisher rund 25 Millionen Franken in den Lausanner Fussball investiert haben. Und damit ist nicht Schluss. Derzeit suchen die Besitzer ein Grundstück, um für zehn Millionen ein Ausbildungszentrum zu bauen.

Das klingt alles wunderbar. Allerdings lief bisher nicht alles rund. Bei der Übernahme wollten die Besitzer in wenigen Jahren zu den Top-Teams des Landes gehören. Sie investierten in neue Spieler, unter anderem in Simone Rapp, in Francesco Margiotta von Juventus Turin oder in Enzo Zidane, den Sohn von Zinédine – ein wenig Glamour musste schon sein.

Budget deutlich gekürzt

Zusammen mit zwei Leihspielern aus Basel kosteten die Wechsel rund drei Millionen Franken. Ein Klacks für Ineos: Wenn die 40 Milliarden Umsatz des Konzerns die Länge des Fussballfeldes auf der Pontaise sind, dann sind die drei Millionen Transferkosten die Breite des Schnürsenkels eines Fussballschuhs.

Trotz der Transfers stieg Lausanne 2018 ab und schaffte bisher den Aufstieg nicht. Sportchef Pablo Iglesias soll einmal gesagt haben, dass man das Trauma des Abstiegs unterschätzt habe. Daraus haben die Lausanner gelernt. Sie kürzten das Budget für die laufende Saison um rund zwei Millionen. Trainer Contini sagt: «Für die Challenge League muss man nicht viel Geld ausgeben. Sondern clever.»

In dieser Saison soll es mit dem Aufstieg klappen. Mit einem Kader, in dem sich die Erfahrung von Christian Schneuwly oder Stjepan Kukuruzovic mit der Jugend von Andi Zeqiri oder Aldin Turkes kreuzt. Dieses Team trifft heute auf Absteiger GC. Contini sagt: «Es ist schön, gegen den Liga-Krösus antreten zu dürfen.»

Für den Winterthurer sind also die Zürcher das Mass aller Dinge. Trotz der Gelder von Ineos, die für die Lausanner ein Sicherheitsnetz sind, über das sonst kaum ein Verein in der Schweiz verfügt.