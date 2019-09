Ein Rücktritt erschüttert die Regierung

Mittlerweile beteuern dem Premier nahestehende Minister, niemand wolle gegen geltendes Gesetz verstossen. Die Regierung «interpretiere» das erlassene Gesetz nur eben anders als dessen Urheber. Sollte dies der Fall sein, bahnt sich für Ende Oktober eine Gerichtsschlacht an, bei der die obersten Richter des Landes über einen No-Deal-Brexit entscheiden müssten. Sollten sie gegen Johnson befinden, müsste dieser entweder klein beigeben oder aber «den Brief» an die EU jemand anderem übertragen, wenn er sein persönliches Versprechen nicht brechen will.

Er wolle lieber «in einem Graben verrecken» als einen «Bittgang» nach Europa antreten, hat Boris Johnson versichert.

Selbst bei einer Verzögerung des Brexit um drei Monate glaubt Johnson jedoch, bei Neuwahlen, die dann für November oder Dezember erwartet werden, gute Chancen zu haben. Sein Plan wäre, gegen ein «störrisches» Parlament zu Felde zu ziehen, das den Briten «ihren» Brexit vorenthalten will. Die «Sunday Times» zitierte dazu gestern Johnsons Chefberater Dominic Cummings mit den Worten: «Die meisten Abgeordneten begreifen nicht, wie sehr das Land das Parlament hasst und wie sehr es sich wünscht, dass jemand in diesem Durcheinander Ordnung schafft.» Letzte Umfragen sehen die Konservativen bei 35 Prozent – mit 14 Prozent Vorsprung vor der Labour Party. Noch hofft Johnson, dass es schon vor Ende Oktober zu Wahlen kommt. Am Montag will er das Unterhaus ein zweites Mal auffordern, ihm mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit Neuwahlen für den 15. Oktober zu bewilligen. Dagegen sperrt sich bislang die gesamte Opposition.

Misstrauen gegen sich selbst

Eine inzwischen viel diskutierte Variante wäre, dass der Premier einen Misstrauensantrag gegen die eigene Regierung einbrächte und Oppositionschef Jeremy Corbyn mit der Regierungs­bildung beauftragt würde, dieser aber ebenfalls über einen Misstrauensantrag stürzte. Das würde binnen 14 Tagen zu Neu­wahlen führen.

Eine andere Alternative für Johnson wäre, dem Unterhaus nach dem EU-Gipfel im Oktober erneut Theresa Mays Austrittsvertrag in leicht aufgefrischter Form vorzulegen. Sollten sich genug Abgeordnete dafür aussprechen, träte Grossbritannien am 31. Oktober auf geordnete Weise aus der EU aus.