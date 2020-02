Pfarrer Stephan Bösiger – Ein Netzwerker in Gottes Namen Bald wird Stephan Bösiger offiziell in sein Amt als neuer Pfarrer von Langenthal eingesetzt. Ein schwerer Schicksalsschlag brachte ihn aus dem tiefsten Engadin in den Oberaargau. Julian Perrenoud

Er will die Bedürfnisse der Langenthaler Bevölkerung kennen lernen: Pfarrer Stephan Bösiger. Foto: Beat Mathys

Als er nach Langenthal zog, tat er dies ohne pfannenfertige Rezepte. Obwohl sich Stephan Bösiger gegen andere Bewerber durchsetzen konnte, kocht auch er nur mit Wasser. Der neue Pfarrer der reformierten Kirche Langenthal hat aber ein klares Ziel: Er will sich nicht im Gotteshaus verstecken, sondern den Glauben hinaus zu den Menschen tragen. An seinem neuen Arbeitsort im Kirchgemeindehaus sitzt er am Bürotisch und sagt: «Ich bin in einer Phase, wo ich viel zuhöre und Fragen stelle.» Was sind die Bedürfnisse der Langenthaler Bevölkerung? Welche Feste feiert man hier? Und darf man den Ort überhaupt als Dorf bezeichnen?