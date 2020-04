Tipps für Paare – Ein Lob aussprechen ist wichtig Die erzwungene Dauernähe wegen der Corona-Krise kann eine Partnerschaft strapazieren. Dabei ist es enorm wichtig, den gegenseitigen Respekt zu wahren. Jacqueline Graber

Den ganzen Tag zusammen: Die Corona-Krise kann eine Partnerschaft auf die Probe stellen. Bild: Getty Images/iStockphoto

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass viele Paare mehr Zeit miteinander verbringen als üblich. Das kann die Beziehung strapazieren. «Während Leute im Pensionsalter sich damit auskennen, ist es für viele jüngere Neuland», erklärt Marianne Moser, Paarberaterin und Gestaltpsychotherapeutin. Praktisch rund um die Uhr in den eigenen vier Wänden zusammen zu sein, sei eine Herausforderung. Nun gelte es, diese Situation möglichst gut zu meistern. Das Wichtigste sei, den gegenseitigen Respekt zu wahren, auch wenn einem die «Mödeli» der Partnerin oder des Partners durch die erzwungene Dauernähe vermehrt auf die Nerven gehen. «Wir sind geübt im Sagen, was uns nicht passt. Überhaupt und nicht nur in Krisenzeiten ist es wichtig, auch Lob auszusprechen», so die Expertin.