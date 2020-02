Regionalgericht in Thun – Ein komplexer Betrugsfall Einem Firmeninhaber werden Betrug und Urkundenfälschung zur Last gelegt, was er bestreitet. Weil sein Verteidiger Beweisanträge stellte, konnte noch kein Urteil gefällt werden. Hans Kopp

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Es war ein komplexer Fall, der am Mittwoch am Regionalgericht Oberland in Thun verhandelt wurde. Dies beweist auch die Tatsache, dass die Befragung des Beschuldigten durch die Gerichtspräsidentin drei Stunden dauerte. Dem 45-jährigen Inhaber eines im Bernbiet ansässigen Unternehmens für Hochleistungsauspuffanlagen für Tuningunternehmen werden Urkundenfälschung und Betrug zur Last gelegt. Die Delikte sollen sich über die Jahre 2010 bis 2017 erstreckt haben.