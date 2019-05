Ein guter Wermutstropfen

Absinthium? Hat das etwas mit der Grünen Fee zu tun? Ist das nicht gefährlich?

Genau, Absinth ist eine Wermutspirituose. In den meisten Fällen beinhaltet das Getränk neben Wermut auch Fenchel und Anis. Das Nervengift Thujon, das im Wermutkraut vorkommt, kann in höheren Dosen zu Schwindelanfällen, Halluzinationen und Verwirrtheit führen. Deshalb war das frühere Kultgetränk lange verboten – in der Schweiz bis 2005.

Wie hoch ist der Alkoholgehalt? Oder: Wie viele Wermuts kann man trinken, ohne dass einem schwindlig wird?

Da hilft nur Ausprobieren. Vorgeschrieben ist ein Alkoholgehalt zwischen 14,5 und 21,9 Volumenprozent.

James Bond liebt ja Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Wenn man also «Martini» mit Wodka im Schüttelbecher mischt, ist man so was wie 007?

Nicht unbedingt. Im Wodka Martini, den James Bond trinkt, muss nicht wie auf unserem Bild auch «Martini» drin sein, also die italienische Wermut-Marke der Firma Martini & Rossi. Bond-Autor Ian Fleming liess den Spion erstmals in «Casino Royale» aus dem Jahr 1953 einen Dry Martini bestellen. Die Rezeptur: «drei Mass Gordons, ein Mass Wodka und ein halbes Mass Kina Lillet».Tatsächlich aber ist «Martini» weltweit der meistverkaufte Wermut und auch ein Synonym dessen.

Wer ist mutig genug für Wermut? Sean Connery als James Bond in «Diamantenfieber». Foto: Alamy Stock Photo

Stimmt es, dass ebendiese Firma für ihren «Martini rosso» Weisswein einfärbt?

Ja. Der fast fertige Wermut wird mit Karamellfarbe gefärbt.

Wermut pur ist ja vielen zu süss. Wie soll man ihn stattdessen trinken?

Stefan Schifter, Head-Barkeeper vom Hotel Schweizerhof in Bern, rät: «Einen weissen Wermut mit Tonic mischen, einen roten mit Ginger Ale. Beides ist sehr erfrischend und nicht so süss wie purer Wermut.»

Welches sind die bekanntesten Cocktails, die Wermut enthalten?

Stefan Schifter: «Wermut hat meist eine unterstützende Komponente. Im Martini-Cocktail etwa begleitet er den Gin, in einem Manhattan unterstützt er den Whisky. Dieses Jahr im Rampenlicht steht aber der Negroni, der den 100. Geburtstag feiert: 30 ml Gin, 30 ml Wermut und 30 ml Campari rührt man mit Eiswürfeln an. Mit Orangenzeste abspritzen und garnieren.»

Früher trank man jeweils Jsotta. Gibts das noch?

Ja, vor zwei Jahren hat der Zürcher Spirituosenhändler Lateltin nach einem Unterbruch von 18 Jahren die Wermut-Produktion wieder aufgenommen. Die 1899 gegründete Firma beschäftigte sich einst mit der Verarbeitung von Weinen. Während des Wermut-Booms in den 50er- und 60er-Jahren dominierte die Marke Jsotta den Schweizer Markt, und deren Werbung zierte Trams, Plakatwände und Hausfassaden.

Gibt es neu auch als Rosé: Jsotta. Foto: PD

Und was soll daran speziell sein?

Jsotta wird mit Schweizer Kräutern und ausschliesslich aus Schweizer Weinen hergestellt – roten für den Jsotta Vermouth Rosso, Roséwein für den Jsotta Rosé. «Wir haben das Rezept aus dem letzten Jahrhundert der heutigen Zeit angepasst», sagt Avi Pluznik von Lateltin, dessen Grossvater für den ursprünglichen Erfolg des Schweizer Wermuts verantwortlich war. Andere Schweizer Wermutproduzenten wie zum Beispiel Alata aus dem Wallis (www.alata.love) verwenden zwar Schweizer Weine, greifen aber etwa bei Zitronenschale auf das nahe Ausland zurück.

Jsotta weist darauf hin, dass ihr Wermut vegan sei. Ist Wermut denn nicht immer vegan?

Nein. Das hängt mit dem Wein zusammen: Bei dessen Filtrierung kommen oft auch nicht vegane Produkte zum Einsatz, Milchprodukte, tierische Eiweisse und/oder Gelatine. Nicht so bei Jsotta.

Hat Wermut auch eine medizinische Wirkung?

Ja. Wermut enthält Bitterstoffe und regt die Verdauung an. Der sprichwörtliche Wermutstropfen deutet darauf hin, und auf die Tatsache, dass das Kraut pur ziemlich ungeniessbar ist.

Es gibt immer mehr Wermutproduzenten. Warum gerade jetzt dieser Hype?

«Ich würde es noch nicht als Hype bezeichnen, halte es aber für gut möglich, dass dieses Jahr in rascher Folge neue Schweizer Wermuts auf den Markt kommen werden», sagt Hans Georg Hildebrandt, Journalist und seit 2015 selber Wermutproduzent (www.gents.ch). «Der Trend zum veredelten Wermut folgt dem Muster, das man schon beim Gin & Tonic gesehen hat: Er ist vornehmlich in Spanien, in der Gourmet-Metropole Barcelona, entstanden und hat sich dann in Europa ausgebreitet.»

Also sind die Spanier besser als die Schweizer?

«Das würde ich nicht so sagen. Grosse weinmacherische Kompetenz ist in der Schweiz ebenso zu Hause wie in Spanien, eine alpine Kräutertradition haben wir auch», so Hildebrandt. «Mir persönlich schmecken aber tatsächlich zwei Produkte aus Spanien besonders gut. Einerseits der Lustau der gleichnamigen Sherry-Kellerei und andererseits der Vermut BCN aus dem Priorat.»

Welches Essen passt gut zu Wermut?

Kaspar Fenkart vom Zürcher Restaurant Wermut (www.wermut.ch) sagt: «Wermut ist ja eigentlich ein Apéro-Getränk, und es gibt grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten. Es sollte aber in jedem Fall kräftiges Essen sein, etwas, das neben dem Wermut nicht untergeht. Wir servieren dazu unter anderem geräucherte Austern, Käse- und Pouletkroketten oder selbst gemachtes Brot mit Butter.» Im «Wermut» gibt es nur hauseigenen Wermut, einen roten und einen weissen. «Wermut trinken soll Spass machen. Auch ohne grosses Know-how», finden die Restaurantbesitzer.

