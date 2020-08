Die Loubegaffer – Ein Greis wird Vater und ein Ex-Bachelor Pirat YB setzt auf das Prinzip Hoffnung, die Frau von Rapper Greis ist in Erwartung, und Ex-Bachelor Tobias Rentsch jetzt ein Pirat. Die Loubegaffer

Ein Bild aus der Zeit vor Corona: Dieses Sujet haben die Young Boys für die Rückseite der Saisonabonnements ausgewählt. Foto: zvg

Und wieder stand das Wochenende in der Stadt Bern ganz im Zeichen von Gelb-Schwarz. Nachdem sich die Young Boys am Freitag vor einer Woche den dritten Meistertitel in Serie geholt haben, konnten die Fans am Sonntagabend den Einzug in den Cupfinal bejubeln. Die meisten von ihnen zu Hause oder allenfalls in einer Beiz. Trotz der kämpferischen Leistung in der Hitzeschlacht gab es wegen Corona keine phänomenale Feier im Wankdorf-Stadion. Das soll sich jedoch auf die neue Saison hin wieder ändern. Zumindest verspricht dies das Bild auf den neuen Saison-Abonnements, die der von CEO Wanja Greuel geführte Club vergangene Woche verschickt hat. Die Rückseite der Karte ziert ein Bild von einem Meer von gelb-schwarzen Fans mit einem riesigen Transparent mit der Aufschrift «D Stimmig isch phänomenau». Auch die Loubegaffer wünschen sich solche Bilder zum Auftakt der neuen Saison zurück, sie sind jedoch angesichts der momentanen Lage etwas verwundert ob der Bildauswahl. Zumal immer noch unklar ist, ob Grossveranstaltungen ab September wieder erlaubt sein werden.