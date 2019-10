Wawrinka – ein Champion im Niemandsland

Er gehört nicht zu den Big 3 und auch nicht zu den Big 4 – Federer, Nadal, Djokovic und Murray. Als in Genf der Laver-Cup gefeiert wurde, schaute er aus der Ferne zu. Wenn sich Anfang Januar 2020 die Weltelite zum neuen ATP-Cup in Perth, Brisbane und Sydney versammelt, fehlt er als einer der wenigen, weil er ein Turnier in Doha spielt. Seit Genf 2017 oder zweieinhalb Jahren wartet er auf einen Turniersieg. Er ist kein Top-10-Spieler mehr, kein ATP-Finalteilnehmer, er gehört nicht zu den aufstrebenden Jungen, und obwohl er möchte, wird er in Tokio 2020 möglicherweise nicht starten dürfen.