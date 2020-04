Unser Tipp – Ehrliche Einblicke Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Nathalie Günter

Okay, mein Tipp ist weder ein Buch noch ein Film oder ein Musikalbum (glauben Sie mir, auch dazu hätte ich ein paar Tipps!). Es ist eine Videoreihe, die mich reingezogen hat. Quasi ein Podcast mit Bild. Mögen Sie sich an Andrea Jansen erinnern, die mit der TV3-Fernsehsendung «Joya rennt» bekannt wurde? Nun, Andrea Jansen rennt immer noch. Seit ein paar Jahren aber nicht mit Kandidaten, die ein Feriendate suchen, durch irgendwelche Schweizer Städte, sondern ihren drei Kindern hinterher. Und das häufig am anderen Ende der Welt.

Andrea Jansen, früher Fernsehmoderatorin, heute Bloggerin. Foto: Lucian Hunziker