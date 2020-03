Corona legt die Kultur lahm – Berner Kulturhäuser machen sich auf alles gefasst Am Freitag informiert der Bund, wie stark die Massnahmen wegen des Coronavirus verschärft werden. Den Berner Kulturbetrieben droht das vorzeitige Saisonende. Marina Bolzli , Michael Feller

Den Kulturbetrieben droht ein frühzeitiges Saisonende. Foto: Adrian Moser

In der Nacht auf Donnerstag hat der Kanton Tessin alles dichtgemacht. Theater zu, Clubs zu, Schwimmbäder zu, Turnhallen zu. Das droht auch im Kanton Bern. Man muss damit rechnen, dass das Bundesamt für Gesundheit am Freitag nachzieht und ähnlich rigide Einschränkungen für das ganze Land beschliesst. Kommt es so weit, ist bald das Freizeitleben lahmgelegt. Den Berner Kulturbetrieben droht das vorzeitige Saisonende.