Autos in Albligen kollidiert – Drei Verletzte nach Unfall – Lenker alkoholisiert Am Mittwochabend kam es zwischen Albligen und Schwarzenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt.

In Albligen kam es am Mittwochabend auf der Schwarzenburgstrasse zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Auto kurz vor 21 Uhr von der Ruchmühle herkommend in Richtung Albligen unterwegs. In einer Rechtskurve kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Lenker war alkoholisiert

Die Lenkerin des Autos, welches in Richtung Ruchmühle unterwegs war, sowie die beiden Beifahrerinnen des entgegenkommenden Autos wurden verletzt und mussten mit drei aufgebotene Ambulanzen in Spitäler gefahren werden. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkoholtest fiel positive aus.

Die Schwarzenburgstrasse musste für die Dauer der Unfallarbeiten während rund vier Stunden gesperrt werden. Angehörige der Feuerwehr Schwarzenburg richteten eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und den Umständen aufgenommen.

( tag/pd )