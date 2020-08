Drei Verletzte in Bern – Drei Autos kollidieren auf Kreuzung Auf der Kreuzung Murtenstrasse/Bremgartenstrasse kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Kurz vor 9.45 Uhr kam es auf der Murtenstrasse in Bern zu einem Unfall. Ein Auto kam vom Autobahnanschluss Forsthaus her und war dabei, in die Bremgartenstrasse einzubiegen. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte es mit zwei Autos, welche von der Stadt her in Richtung Autobahn fuhren.

Wie die Polizeisprecherin Lena Zurbuchen auf Anfrage erklärte, wurden alle drei beteiligten Lenker verletzt; zwei davon leicht. Die dritte Person wurde mit mittelschweren Verletzungen für weitere Abklärungen mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Murtenstrasse ist derzeit in Richtung Bremgartenstrasse gesperrt, da die Bergungsarbeiten andauern. Der Autobahnanschluss ist von der Stadt aus via Murtenstrasse nicht zu erreichen. Rund um die Unfallstelle kommt es zu Rückstaus.

flo