«Man müsste Facebook dichtmachen»

Beschwerden werden ignoriert

Dass Menschen, die dauerhaft derart extremen Eindrücken ausgeliefert sind, daran zerbrechen können, liegt auf der Hand. Das äussert sich bei den Angestellten von Cognizant auf unterschiedliche, aber fast immer bedenkliche Art und Weise. Weinen, Aggression und Schlafstörungen gehören wohl noch zu den natürlichsten Reaktionen; es gibt aber auch Berichte von mit Fäkalien verschmierten Toiletten in den Büros oder Alkohol- und Drogenmissbrauch während der Arbeitszeit. Verbale und körperliche Auseinandersetzungen gebe es regelmässig. Andere mussten feststellen, dass sie die extremen Ansichten annahmen, denen sie den ganzen Tag ausgesetzt waren: Hate-Speech und Verschwörungstheorien.

Die Arbeitsbedingungen tragen nicht gerade dazu bei, den belasteten Moderierenden zu helfen. Druck wird von oben nach unten weitergegeben, Beschwerden ignoriert oder nicht ernst genommen. Viele Mitarbeitende seien nach dem Tod von Utley nur zögerlich informiert worden. Berichte über sexuelle Belästigung durch Vorgesetzte gebe es immer wieder. Die hygienischen Zustände in den Büros lassen offensichtlich auch zu wünschen übrig. Melynda Johnson erzählt von Schamhaaren und Popeln auf ihrem Arbeitsplatz, den sie mit anderen teilt. «Es ist wie in einem Sweatshop,» sagt sie. In einem Ableger von Cognizant in Phoenix, Arizona, habe es in diesem Jahr bereits zweimal einen Bettwanzen-Befall gegeben.

Aus Angst um ihren Job gehen viele Angestellte auch krank zur Arbeit – und übergeben sich zur Not in die Abfalleimer. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt es nicht – lediglich fünf Stunden pro Monat kann man wegen Krankheiten einziehen. Während eines regulären Arbeitstages haben die Moderierenden neben zwei fünfzehnminütigen Pausen und einer halbstündigen Mittagspause neun Minuten «Wellness»-Zeit. Haben Sie Probleme, über die sie mit einem der zur Verfügung stehenden Vertrauenspersonen reden möchten, müssen sie das während dieser neun Minuten tun. Wie effektiv das sein kann, kann man sich leicht vorstellen. Zumal die Gespräche auch nicht immer hilfreich sind, wie Speagle erzählt. Ein Berater habe ihm gesagt, er wisse doch auch nicht, wie er ihm helfen solle.

Johnson und Speagle berichten, dass sie auch nach ihrem Aus bei Cognizant psychologische Hilfe in Anspruch nehmen mussten und bis heute Medikamente nehmen – die Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung. Speagle erklärt ausserdem, dass er während der Arbeit angefangen habe, zwanghaft zu essen. Er hat während seiner Zeit als Moderator stark an Gewicht zugelegt.