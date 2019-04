Lachen und spielen mit Ueli Maurer

Bundespräsident Ueli Maurer hat auf seiner Chinareise das Unternehmen Byte-Dance besucht und dort deren App Tiktok ausprobiert. Ein kurzes Video davon wurde auf dem Twitter-Konto des Finanzdepartements verbreitet. Maurer spielt dabei mit dem Regen-Filter, einem der zahlreichen Gimmicks der Tiktok-App. Natürlich stellt sich der Bundesrat etwas unbeholfen an (wie so oft, wenn Politiker mit neuer Technologie konfrontiert sind), so dass ein Mitarbeiter der Firma helfend eingreift. Maurer scheint so oder so sichtlich Spass zu haben.