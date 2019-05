Wie Sie am iPhone und iPad Ihre Geheimnisse wahren

Noch grösser ist das Risiko bei Geräten, die man nicht allein für sich, sondern zusammen mit anderen nutzt. Zum Beispiel das Familien-Tablet: Mit dem sucht man besser nicht im Web nach Geschenken zum Hochzeitstag. Denn wenn der Lebenspartner dahinterkommt, ist die Überraschung ruiniert. Natürlich möchte man auch nicht, dass Kreditkartennummer oder Prüfziffer in die Hände der Kinder oder deren Freunde gelangen. Und die Rezepte des Hausarztes, die man zur Dokumentation abfotografiert, will man einfach gut geschützt wissen.

Passwortschutz für Notizen

Wie Sie das bewerkstelligen, zeigt unser Video: Notizen lassen sich in iPhone und iPad ganz einfach mit einem Passwortschutz versehen. Auch Bilder und Dokumente lassen sich auf diese Weise schützen – allerdings muss man es richtig machen, damit diese Sicherungsmassnahme auch greift. Es gibt auch Apps, mit denen man Bilder, Kontakte, Notizen und Dokumente zusätzlich schützt und sogar vertrauliche Internet-Lesezeichen anlegt. Und wenn man gerne Apps selbst verstecken will, dann gibt es auch dafür einen Trick – obwohl das beim iPhone und iPad offiziell gar nicht vorgesehen ist.

