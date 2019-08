Was der Tech-Herbst bringt

Weniger unsicher sind die Prognosen, was die neuen iPhones angeht. Da werden weitherum erneut drei Modelle erwartet. Ein kostengünstigeres mit neu zwei Kameras und zwei teurere mit neu drei Kameras. Bei der dritten Kamera soll es sich um eine mit Weitwinkelobjektiv handeln. Das Design dürfte sich, abgesehen von der grösseren Kamera auf der Rückseite (siehe Bildstrecke), nur unwesentlich vom Vorjahr unterscheiden. Auch sonst dürften sich die restlichen Verbesserungen im überschaubaren Rahmen bewegen. Auch 5G wird erst für nächstes Jahr erwartet.

Umso überraschender sind Gerüchte um gänzlich neue Namen. Nach dem Namen-Chrüsimüsi vom letzten Jahr mit XR, XS und XS Max gibt es Anzeichen, dass die teureren Modelle neu iPhone Pro heissen könnten.

Bei der Apple Watch sind Gerüchte gewöhnlich rarer. Heuer sind aber vorab Bilder aufgetaucht, die andeuten, dass es künftig Modelle aus Titan geben könnte. Auch Keramik könnte als Option zurückkommen. Weniger vertrauenswürdig sind Gerüchte um neue Kopfhörer und eine neue Apple-TV-Box. Letztere würde aber durchaus Sinn machen, wenn das Spiele-Abo Apple Arcade diesen Herbst an den Start geht. Dort fehlt übrigens – genauso wie bei TV+ – immer noch ein Abo-Preis. Aktuell machen Gerüchte die Runde, wonach der Spieledienst 5 Dollar und der TV-Dienst 10 Dollar pro Monat kosten könnte. Vielleicht kommt im September gar schon das Apple-Mega-Abo mit TV, Musik, Spielen usw.

Kaum schon im September dürfte Apple neue iPads und Macbooks zeigen. Die Gerüchte halten sich wacker, dass ein neues Macbook Pro mit einer rundem neuen Tastatur und einem etwas grösseren Bildschirm mit weniger Rand drum rum in Planung ist. Auch ein Nachfolger für das preisgünstige 2018er-iPad sei in Arbeit. Beide Geräte würden einen zweiten Event im Oktober rechtfertigen. An so einem Event liesse sich auch gleich der Verkaufsstart des neuen Profi-Computers namens Mac Pro ankündigen.

Huawei

Der aufstrebende chinesische Telecomkonzern hat nach einem fulminanten Start ins Jahr einen herben Dämpfer verkraften müssen. Der Huawei-Bann durch die US-Regierung hat das Unternehmen jäh ausgebremst. Mit der nun erneut gewährten Ausnahmeverlängerung steht der Lancierung des neuen Mate 30 nichts im Weg. Das Top-Handy der Chinesen dürfte erneut mit einer Top-Kamera und auch sonst dem Neusten vom Neuen auftrumpfen.