Was das neue Fairphone 3 kann – und was nicht

Da kommt dem Fairphone das aktuelle Technologieplateau zu Hilfe. Grosse Leistungssprünge sind in den letzten Jahren rar geworden. So können auch Hersteller ohne grosse Forschungsabteilung gute bis sehr gute Smartphones zu tiefen Preisen anbieten.

Modular und erweiterbar

Zudem setzt die Firma auf ein modulares Konzept. Schon beim Fairphone 2 konnte man zum Beispiel die Kamera gegen eine bessere austauschen. Dieses modulare Konzept dient aber in erster Linie der Reparatur und nicht der Verbesserung. Man kann sich für das Fairphone 3 wieder alle möglichen Ersatzteile vom Bildschirm (90 Euro) über die Kamera (50 Euro), den Lautsprecher (20 Euro) bis zum Akku (30 Euro) kaufen.

Optional verspricht die Firma auch Kabel-Kopfhörer bei denen man das Kabel ersetzen könne, sollte es mal kaputtgehen. Wer schon einmal einen ansonsten tadellosen Kopfhörer entsorgen musste, nur weil das Kabel gerissen war, wird das zu schätzen wissen.

Andererseits ist das in Zeiten von kabellosen Kopfhörern in vielen Fällen gar kein Problem mehr. Und das zeigt auch das Hauptproblem des Fairphone. Die Firma verspricht zwar, es biete alles, was man von einem aktuellen Smartphone erwarten könne, und es würde selbst fortgeschrittene Anwender glücklich machen.

Mittel- bis unterklassige Komponenten

Wie gut und flink das Fairphone 3 (520 Franken) heute schon läuft und was die Kamera taugt, wird ein ausführlicher Test zu einem späteren Zeitpunkt zeigen müssen.

Gerade dem Versprechen, dass man das Handy auch in fünf Jahren noch verwenden können soll, stehen die mittel- bis unterklassigen Komponenten im Weg. Der Prozessor etwa stammt von 2018 und findet sich aktuell in Billig-Handys für 200 Franken wieder. Ob und wie gut der von künftigen Apps und Android-Versionen noch unterstützt wird, ist offen.

Gerade wenn man sieht, dass im Alltag immer noch bald zehnjährige iPhone 4 im Einsatz sind und dass es für das weniger alte Fairphone 1 bereits kein Zubehör mehr gibt, wird deutlich, dass die Firma noch einen Weg vor sich hat – so löblich der Ansatz auch ist.