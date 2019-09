Logitechs neue Maus und Tastatur im Test

In Zeiten von Laptops und vor allem Smartphones und Tablets verlieren klassische Tastaturen und Computermäuse zusehends an Wichtigkeit. Trotzdem haben sie noch lange nicht ausgedient und sind in vielen Büros gar unverzichtbar.

Kein Wunder also, dass der Schweizer Zubehörspezialist Logitech, der mit Computermäusen berühmt geworden ist, auch weiterhin solche herstellt und sich nicht ganz auf Lautsprecher oder anderes Smartphone- und Gaming-Zubehör konzentriert.

Maus und Tastatur

Pünktlich zur IFA, der grossen Technikmesse in Berlin, stellt das Unternehmen die MX Master 3 (eine Maus) und die MX Keys (eine Tastatur) vor. Beide kosten 130 Franken.

Wir haben beide vorab schon getestet: am Arbeits-PC auf der Redaktion, mit Smartphones und Tablets.

Angenehm leise

Das Highlight unter den neuen Geräten ist die neue Funktastatur. Sie sieht elegant aus und ist überraschend schwer. So verrutscht sie auch bei wildestem Tippen kein bisschen. Das Tippgefühl ist sehr angenehm, wobei das freilich Geschmackssache ist. Ebenfalls angenehm: Man hört die Tastatur kaum. Verglichen mit anderen deutlich klapprigeren Tastaturen ist das im Grossraumbüro mehr als willkommen.