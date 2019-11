Der Nest Hub ist mehr als ein bezaubernder Bilderrahmen

Wow! Der Google Hub passt seine Benutzeroberfläche automatisch an, wenn man näher kommt. Und das ganz ohne Kamera. Hier die Erklärung: https://t.co/tnJrTnvmdIpic.twitter.com/TfT3nziyv2 — Rafael Zeier Pro (@RafaelZeier) 8. November 2019

Der Trick dahinter ist raffiniert. Der Nest Hub sendet – ähnlich wie eine Fledermaus – unhörbare Töne und berechnet so mit dem Mikrofon, ob eine Person vor dem Gerät steht. Entsprechend passt die Software den Bildschirminhalt an. Schliesslich macht es keinen Sinn Knöpfe anzuzeigen, wenn gar niemand da ist, der sie drücken könnte.

Lässt sich ausschalten

Trotzdem sorgte die Funktion für mehr Verunsicherung als alle anderen am Nest Hub vorher. Besuch fragte schon mal, ob da nicht doch eine Kamera drin sei. Soweit ich das beurteilen kann, ist da keine Kamera. Aber die Fledermaus-Funktion lässt sich einerseits in den Einstellungen deaktivieren, oder sie geht auch aus, wenn man per Schalter das Mikrofon direkt am Gerät ausschaltet.

Mit dem Schalter kann man den Nest Hub auch als reinen Fotorahmen ohne Mikrofon und smarten Assistenten verwenden. Dank dem leicht zugänglichen Schalter kann man problemlos überprüfen, ob das Mikrofon an oder aus ist. Freilich ist auch hier eine Portion Vertrauen gefragt, dass der Schalter wirklich macht, was er verspricht.

Fazit:Wer Google, Sprachassistenten und Internetmikrofonen nicht über den Weg traut, hat kaum bis hierhin gelesen und sollte sich den Nest Hub auch nicht kaufen. Wer dagegen seine Fotos sowieso schon lange bei Google Fotos hat, bekommt mit dem Hub eine bezaubernde und unkomplizierte Möglichkeit, seine Fotos anzuschauen. Wenn man dann doch mal Radio hören, nach dem Wetter fragen oder einen Timer stellen möchte, ist der Nest Hub nur ein «O.k. Google» entfernt.

