Der Bildschirm ist das Highlight des Xperia 1

Auch dieses Jahr hat das neuste Sony-Handy Timing-Pech. Letzte Woche habe ich mir Sonys beeindruckende neue Kamera genauer angeschaut und ausführlich mit Sony-Mitarbeitern gefachsimpelt.

Und jetzt sitze ich hier an meinem Testbericht des Xperia 1.

In den letzten Jahren habe ich immer wieder geschrieben, dass Sony besser ein übertriebenes Hightech-Handy zu einem sehr hohen Preis statt dieser uninspirierten Mittelklasse-Handys machen würde. Die Verkaufszahlen wären wohl ähnlich mager. Aber so hätte Sony wenigstens ein Vorzeigegerät, auf das die Traditionsfirma stolz sein könnte. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich nach dem Test des Xperia 1 den Eindruck, dass es tatsächlich in die Richtung gehen könnte.

Noch sind wir aber nicht dort. Das Xperia 1 ist in manchen Belangen ein mutiges, ja freches Smartphone mit herausragenden Eigenschaften. In anderen Bereichen fasst man sich als Tester aber an den Kopf und wundert sich, wie so etwas in einem Über-1000-Franken-Handy passieren konnte.

Fangen wir mit den guten Sachen an:

Der Bildschirm ist das Highlight des Geräts. Er ist deutlich länger als bei anderen Smartphones. Mich erinnert das Handy, wenn man es in die Hand nimmt, mehr an eine dieser eleganten Bang-&-Olufsen-Fernbedienungen von einst als an ein Smartphone. Kino-Fans werden sich über das 21:9-Format freuen. Dass der Bildschirm mit 4K eine sehr hohe Auflösung hat, fällt im Alltag wohl nur Bildschirmprofis auf. Dass auf dem Bildschirm Fotos und vor allem Filme toll aussehen, fällt jedoch jedem auf. Interessantes Detail: Da der Bildschirm so lang gezogen ist, fällt es kaum auf, dass das Display oben und unten reichlich Rand hat.

Der Fingerabdrucksensor ist zurück an der Kante. Nicht hinten. Nicht unter dem Bildschirm. Sondern wie früher bei Sony-Handys an der Kante. Da stört er nicht und die Finger sind auch immer schon dort. Allerdings ist der Scanner nicht mehr in den Power-Knopf integriert. Schade. Das war noch intuitiver.