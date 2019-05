Dem sprechenden Computer zwei Schritte näher

Google-Ingenieuren sei es gelungen, die für die Spracherkennung nötige Datei auf ein halbes Gigabyte zu schrumpfen, sodass alles auf dem Handy selbst ablaufen könne. Das bringt mehrere Vorteile: So funktioniert die Spracherkennung deutlich schneller, wenn der Umweg über Server irgendwo auf der Welt eingespart wird, und aus Datenschutz-Perspektive fällt ein erhebliches Privatsphäre-Risiko weg.

Eine erste Vorführung auf der Bühne der Entwicklerkonferenz war, wie es Vorführungen in der Regel sind, beeindruckend. Das Handy verstand sofort und ohne langwierige Warterei, was die Google-Managerin wollte.

So unterschiedlich die Strategien von Microsoft und Google auch sind, etwas haben beide Unternehmen gemein: In ihren Vorführungen zeigten sie, wie schnellere und schlauere Sprachassistenten künftig unseren Umgang mit Computern erleichtern können.

Gerade was Multitasking angeht, versprechen sich beide Konzerne dank Stimmbefehlen deutliche Verbesserungen gegenüber Touchscreens und anderen manuellen Eingabegeräten. Per Sprache liessen sich Handys so viel schneller bedienen als mit Fingern.

Und Siri?

Man darf nun gespannt sein, was Apple zu diesem Thema zu sagen hat. Anfang Juni findet mit der WWDC die jährliche Entwicklerkonferenz des iPhone-Konzerns statt. Gelingt es dem in den letzten Jahren in Sachen Sprachassistenten zusehends ins Hintertreffen geratenen Siri-Pionier mit den anderen Techkonzernen wieder gleichzuziehen und ähnlich wie Google eine Offline-Siri vorzustellen?

Gerade Letzteres würde sehr gut zu Apples Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz passen. Schliesslich weist Apple gern darauf hin, wie viele Prozesse direkt auf dem iPhone und eben nicht wie bei der Konkurrenz irgendwo auf der Welt auf Serverfarmen ablaufen.