Das neue iPad Mini im Alltagstest

Wie das SE

So erinnert das neue iPad Mini an das iPhone SE. Auch dort brachte Apple ein beliebtes Gerät von einst mit neuer Technologie zurück. Und genau so ähnlich fühlt sich das neue iPad Mini im Alltag auch an. Völlig vertraut, und wer das alte Mini mochte, wird auch das neue mögen. Wer hat schon etwas gegen mehr Leistung und einen besseren Bildschirm?

Der neue Prozessor macht das Gerät aber nicht nur schneller. Seine beste Eigenschaft: Er garantiert Software-Updates für die nächsten Jahre. So dürfte das neue iPad Mini noch lange nicht von Updates ausgeschlossen werden.

Die einzige wirkliche Neuerung ist die Stift-Unterstützung. So kann man nun mit dem Apple-Stift der ersten Generation und dem Logitech-Stift auch auf dem iPad Mini handschriftliche Notizen machen und malen. Wer sich schon immer einen kleineren digitalen Notizblock gewünscht hat, wird sich über diese Neuerung freuen (In fünf Lektionen zum Stift-Profi).

Tolle Apps, aber kein USB-C

Ansonsten gefallen im Alltag mit dem iPad Mini dieselben Qualitäten wie schon beim Vorgänger. Der Akku hält gefühlt ewig (Apple verspricht 10 Stunden), iOS ist die beste und bequemste Tablet-Plattform, und in Sachen App-Qualität und -Angebot ist das iPad in einer Liga für sich. Gerade was Letzteres angeht, ist der Vorsprung gegenüber Android und Windows im letzten Jahr noch mal grösser geworden.

Wer sich vom iPad Mini dagegen mehr als nur Produktpflege erhofft hat, wird enttäuscht. So fehlen der randlose Bildschirm, USB-C und die Gesichtserkennung des neuen iPad Pro, und beim Home-Knopf kommt noch nicht mal die deutlich stabilere Technologie zum Einsatz, die 2016 mit dem iPhone 7 eingeführt wurde.