Was hat Apple eigentlich noch vor?

Die entscheidende Frage (und die kann nur Apple abschliessend beantworten) ist dann auch: Was hat Apple denn noch im Köcher?

Zwei Apple-Neuheiten sind für 2019 noch gesetzt:

TV+:Am 1. November startet Apples eigener TV-Streamingdienst namens Apple TV+. Angekündigt wurde der zwar schon im Frühling, doch viele Fragen blieben damals offen. Inzwischen weiss man, der Dienst kostet 6 Franken pro Monat, doch mit dem Kauf mancher Apple-Geräte gibts ein Jahr TV+ inklusive. Wie gross das Angebot an Serien ist, zeichnet sich auch erst langsam ab. Ob die Serien wirklich so hochwertig und vor allem gut sind, wie es der Technologiekonzern verspricht, wird sich zeigen, wenn der Dienst am 1. November startet. Ein grosser Event mit Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern kurz vor dem Start wäre ideal gewesen, um noch einmal so richtig die Werbetrommel zu rühren. Aber vielleicht will Apple lieber etwas zurückhaltender starten und später berichten, wie viele Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sie bereits haben?

Mac Pro: Im Sommer hat Apple den neuen Computer für Profis, den Mac Pro, für Ende Jahr angekündigt. Anders als der Streamingdienst richtet sich dieser Computer an ein Nischenpublikum: Profis, denen es nicht schwindlig wird beim Gedanken, 15'000 Franken für einen Arbeitscomputer inklusive Monitor auszugeben. Wie viel der Mac Pro in welcher Konfiguration genau kostet, ist noch offen. Fest steht nur, dass er noch vor Ende Jahr kommen soll. Da wäre ein Event ideal, um die letzten Details zu verraten und den Computer noch mal herumzuzeigen. Ähnlich wie die Formel-1-Boliden der Autokonzerne dient der Mac Pro nämlich auch dazu, Innovationspotenzial zur Schau zu stellen mit dem Hintergedanken, dass manche Neuerungen dann vorzu in tiefere Preiskategorien weitergereicht werden.

Ein Profi-Computer und ein Streaming-Dienst würden kombiniert einen sehr seltsamen Apple-Event ergeben. Die Entwicklung des Mac Pro wurde 2017 an einem Round-Table-Gespräch mit amerikanischen Journalisten angekündigt. Der neue Streaming-Dienst wurde mit viel Hollywood-Prominenz angekündigt. Die zwei Produkte passen schon mal sehr schlecht zusammen.

Was für Geräte könnten denn bei Apple noch in der Pipeline stecken?

Macbook Pro:Schon ziemlich lange hält sich das Gerücht, dass Apple an einem neuen Premium-Laptop arbeitet. Der soll einen etwas grösseren Bildschirm oder weniger Rand um den Bildschirm oder beides haben. Neu zur Gerüchteliste hinzugekommen ist eine rundum neue Tastatur. Mit den aktuellen Laptops gibt es immer wieder Meldungen über Tastaturprobleme. Apple hat sich dafür inzwischen sogar öffentlich entschuldigt und umfangreiche Reparaturprogramme lanciert. Ein neuer Laptop mit einer neuen Tastatur wäre ein dringend nötiger Befreiungsschlag. Aber will bei Apple wirklich jemand auf die Bühne stehen und sagen: «Schaut her, jetzt haben wir eine viel bessere Tastatur!»?