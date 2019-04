Samsungs Falt-Handy startet katastrophal

Mindestens vier US-amerikanische Tech-Journalisten haben Probleme mit dem Display: Dieter Bohn von The Verge, Steve Kovach von CNBC, Mark Gurman von Bloomberg und Youtuber Marques Brownlee. Bohn zeigt auf Twitter eine kleine Beule, die sich unter dem Bildschirm bildet:

Me, @stevekovach, and @markgurman have Review Units of the Galaxy Fold with broken screens.https://t.co/AR56AV7RLa

— Dieter Bohn (@backlon) 17. April 2019