Huaweis neustes Kamera-Wunder im Alltagstest

Eine Abkehr von Hardware-Superlativen hin zu mehr Aufmerksamkeit für die Software, wie aktuell bei Samsung zu beobachten, wäre eine Möglichkeit gewesen. Stattdessen entschieden sich die Strategen in der chinesischen Konzernzentrale für noch mehr Hardware-Superlative.

Je mehr, desto besser?

Hatte die Kamera des Mate 20 Pro schon gute Zoom- und Weitwinkel-Objektive, soll es dieses Mal beim P30 Pro (999 Franken) noch mehr Zoom richten. Die Entwicklung kennt man aus dem Kompaktkamera-Markt. Je mehr Zoom, desto besser, so das jahrelange Mantra der Kamerahersteller.

Geholfen hats den Kompaktkameras bekanntlich nicht. Sie wurden von Smartphones ohne Zoom überrannt und ins Abseits gedrängt. Dass im P30 Pro nun ein Objektiv steckt, das optisch 5-fach und digital 10- bis 50-fach zoomen kann, ist beeindruckend.

Ich bin wahrlich kein Zoom-Fan. Aber das ist schon faszinierend. #HuaweiP30Propic.twitter.com/pUvYyYA4gE — Rafael Zeier+ (@RafaelZeier) April 7, 2019

Huawei bedient sich dabei eines Tricks, den Minolta schon in den frühen Nullerjahren für die Kompaktkameras genutzt hat. Der Fotosensor wird nicht wie gewohnt flach, sondern hochkant ins Gerät verbaut. Das Licht wird mit Spiegeln durch einen Schacht im Gerät auf den Sensor geführt. So kann man Objektive verbauen, die sonst weit aus dem Gerät herausragen würden.

So beeindruckend dieses Objektiv als Ingenieursleistung ist, so wenig nützt es im Alltag. An einer Party oder einer Familienfeier erntet man dafür sicher bewundernde Blicke und Kommentare. Doch für Alltagsfotos reichen meist deutlich bescheidenere Zoom-Möglichkeiten.

Wenn man zum Beispiel in der Kamera-App auf den Zoomknopf drückt, springt die Kamera gleich auf 5x. Für die meisten Situationen ist das schon zu viel, sodass man wieder zurück zoomen muss.

Wie mit keinem anderen

Trotzdem, wer sich mit Fotografie auskennt und weder Einstellungen noch Menüs scheut, kann mit dem neuen Huawei gerade bei schwierigen Lichtverhältnissen Fotos schiessen wie mit keinem anderen Handy. Wer jedoch einfach abdrücken und ein gutes Foto erhalten möchte, ist bei den grössten Konkurrenten Samsung und Apple nicht wirklich schlechter aufgehoben. Dank der geringeren Möglichkeiten ist dort das Risiko sogar kleiner, ein Foto zu verpfuschen.