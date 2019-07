Wie Sie beim Pornoschauen beobachtet werden

Fast 80 Prozent der Webseiten nutzten laut der Studie Cookies, also kleine Dateien, die das Verhalten von Besuchern über mehrere Seiten verfolgen. Zudem seien weniger als 20 Prozent der Seiten verschlüsselt gewesen, Hacker hätten es hier also vergleichsweise leicht, Login-Daten von Nutzern abzugreifen. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit mehrere pornographische Webseiten Opfer von Hackerangriffen. Zumindest in einem Fall begründeten die Hacker ihren Raubzug mit dem verlockend niedrigen Schutzniveau der Seite.

Daten über sexuelle Vorlieben sind besonders schützenswert

Unklar ist, warum sich Google, Facebook, aber auch der US-Software-Hersteller Oracle unter den Top-Tracking-Unternehmen auf pornografischen Webseiten befinden. Google und Facebook verbieten auf ihren eigenen Webseiten pornografische Inhalte. Webseitenbetreiber können die Tools von Facebook und Google ohne besondere Zustimmung der Unternehmen auf ihren Seiten verbauen. Die Webseiten bekommen dafür gut sortierte Nutzungsstatistiken von Facebook und Google, die beiden Firmen dürfen dafür die Nutzerdaten sammeln. Der New York Times gegenüber betonten beide Unternehmen, dass sie die Verwendung von auf pornografischen Seiten gesammelten Informationen für Werbeprofile verbieten. Oracle äusserte sich auf die Anfrage der Zeitung nicht.

Masturbieren bis zur Ohnmacht Von der Lust zum Zwang: Der 25-jährige Levent ist süchtig nach Pornos. Sein altes Leben hat er verloren. (21. Mai 2019/Abo+)

Die Forscher argumentieren, dass gerade Pornoseiten – und die mit ihnen verbundenen werbetreibenden Unternehmen – eine besondere Verantwortung hätten, eine ehrliche und aktive Zustimmung der Kunden einzuholen. Denn die möglichen Folgen eines Lecks sind bei Daten, die mit der Sexualität der Personen zu tun haben, ungleich höher als bei gewöhnlichen Surf-Daten. Das hätte der Hackerangriff der Seitensprung-Seite Ashley-Madison 2015 gezeigt, bei dem Millionen Kundendaten erbeutet und später geleakt wurden. In der Folge kam es zu Trennungen, Erpressungen und sogar einem Suizid.

Die Betroffenen im Fall von Ashley Madison waren zielgruppenbedingt vor allem heterosexuelle Männer, also Mitglieder einer gesellschaftlich nicht diskriminierten Gruppe. Ein Leak sexueller Vorlieben von Angehörigen der LGBTQ-Community oder Anhängern exotischer Fetische könnte laut den US-Wissenschaftlern deutlich schwerwiegendere Folgen haben. Noch gefährlicher wird es für Pornographie-Konsumenten, wenn sie in einem Staat leben, der sexuelle Handlungen unter Strafe stellt, die von der Norm abweichen.