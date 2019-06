Microsoft traut der Cloud nicht über den Weg

Allerdings teilen nicht alle die Begeisterung für Slack: Bei Microsoft steht das Werkzeug auf der schwarzen Liste; so berichtete Geekwire. Die News-Plattform bezieht sich auf eine interne Richtlinie, die ihr vorliegen soll. Und wenn die stimmt, dann stehen beim Softwarehersteller aus Redmond noch viele andere Produkte auf dem Index.

Die Microsoft-Angestellten sollen demnach die Finger auch von der Grammatikprüfung Grammarly und den Sicherheitsprodukten von Kaspersky lassen. Tabu sind schliesslich auch Google Docs und die Cloudinfrastruktur von Amazon (AWS).

Friss dein eigenes Hundefutter

Klar: Microsoft hat in den Fällen eigene Produkte im Angebot – und bei vielen Tech-Unternehmen gilt das geflügelte Wort «Eat your own dog food»: Friss dein eigenes Hundefutter. Was man den Kunden vorsetzt, sollte man sich gefälligst auch selbst zumuten – nur so sieht man, ob es etwas taugt.

Vom ehemaligen Chef Steve Ballmer weiss man, dass er richtiggehend allergisch auf die Erzeugnisse der Konkurrenz reagiert hat. 2009 hat Ballmer an einer Sitzung persönlich einem seiner Mitarbeiter ein iPhone aus den Fingern gerissen und so getan, als würde er es zertrampeln. Der jetzige Chef scheint das aber lockerer zu sehen. Satya Nadella hat jedenfalls schon öffentlich ein iPhone benutzt.

Eigene Plattform mit Bann belegt

Es scheint also nicht so zu sein, dass Konkurrenzprodukte grundsätzlich verfemt wären. Aber geht es um ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Cloud? Mit einem Bann belegt wurde nämlich auch Github. Auf dieser Cloud-Plattform können Softwarentwickler gemeinsam an Projekten arbeiten. Diese Plattform gehört Microsoft. Der Konzern hat sie 2018 für 7,5 Milliarden gekauft.

Geekwire liefert auch Erklärungen aus der internen Richtlinie, weswegen die Dienste nicht genehm sind. Github ist nur für besonders vertrauliche Informationen nicht erwünscht. Slack bietet demnach keine ausreichenden Kontrollmöglichkeiten, um Microsofts geistiges Eigentum zu schützen.